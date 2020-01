Der Vorsitzende der türkischen Gemeinde in Deutschland, Sofuoglu, hat die Pläne der Türkei zur Gründung von drei Auslandsschulen in Deutschland grundsätzlich begrüßt.

Es müsse allerdings überprüft werden, welche Inhalte die Einrichtungen vermittelten und welcher Aufsicht sie unterlägen, sagte Sofuoglu im Deutschlandfunk. Die Schulen müssten unabhängig von der Regierung in Ankara und anderen Ideologien seien. Dies zu garantieren, sei Aufgabe der jeweiligen Landesregierung. Zudem betonte Sofuoglu, er halte es für sinnvoller, Türkisch als Fremdsprache in den deutschen Schulunterricht zu integrieren.



Die Türkei verhandelt aktuell mit der Bundesregierung über die Schulpläne. Ein Abkommen soll den rechtlichen Rahmen regeln - analog zu den drei deutschen Auslandsschulen in Ankara, Istanbul und Izmir. Als Standorte für die türkischen Schulen sind Berlin, Köln und Frankfurt am Main im Gespräch, wie das Auswärtige Amt mitteilte. Die Bundesregierung will die Schulen nur ermöglichen, wenn sie deutschem Recht unterliegen.