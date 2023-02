Eingestürzte Gebäude in Hatay in der Türkei. (AFP / Bulent Kilic)

Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldet, in der Stadt Diyarbakir seien 33 Haftbefehle ergangen, in Adana 62. Die Beschuldigten sollen bewusst in Kauf genommen haben, dass Gebäude nicht stabil genug waren, um dem Erdbeben standzuhalten.

Die Zahl der Toten nach den Beben im türkisch-syrischen Grenzgebiet ist auf inzwischen mehr als 25.000 gestiegen. Diese Zahl nannte der türkische Präsident Erdogan bei einem Aufenthalt in Diyarbakir. Demnach wurden in der Türkei bisher mehr als 21.800 Opfer gezählt. Aus Syrien wurden zuletzt über 3.500 Tote gemeldet.

Mehrere deutsche und österreichische Teams unterbrachen vorübergehend die Rettungsarbeiten in der Region Hatay wegen der schlechten Sicherheitslage. Unter türkischem Militärschutz konnten sie ihre Arbeit inzwischen fortsetzen.

