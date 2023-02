Eingestürzte Gebäude in Hatay in der Türkei. (AFP / Bulent Kilic)

Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldet, in der Stadt Diyarbakir seien 33 Haftbefehle ergangen, in Adana 62. Die Beschuldigten sollen bewusst in Kauf genommen haben, dass Gebäude nicht stabil genug waren, um Erdbeben standzuhalten.

Das türkische Außenministerium teilte mit, dass sich derzeit mehr als 8.000 ausländische Helfer aus 68 Ländern im Einsatz befänden.

Die Zahl der Toten nach den Beben im türkisch-syrischen Grenzgebiet ist auf inzwischen mehr als 28.000 gestiegen.

Diese Nachricht wurde am 12.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.