Der saudiarabische Journalist Khashoggi ist nach Erkenntnissen der türkischen Justiz kurz nach Betreten des Konsulats in Istanbul erwürgt worden.

Anschließend sei der 59-jährige Regierungskritiker zerstückelt worden, erklärte die Istanbuler Staatsanwaltschaft. Das widerspricht früheren Angaben aus türkischen Geheimdienstkreisen, nach denen Khashoggi im Konsulat zunächst gefoltert und dann ermordet wurde.



Khashoggi war Anfang Oktober in das saudische Konsulat in Istanbul gegangen und seitdem nicht mehr gesehen worden. Der Fall hat zu Spannungen zwischen Saudi-Arabien und der Türkei geführt. Auch in den USA und in Deutschland wird seitdem über den Umgang und die Geschäfte mit der saudischen Regierung gestritten.