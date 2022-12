Griechische und türkische Staatsflagge (imago/Rainer Unkel)

Das teilte der Generalstab in Athen mit. Zugleich hieß es, von Januar bis Ende November hätten türkische Kampfbomber 216 Mal griechischen Luftraum verletzt. Beide Länder sind in vielen Belangen zerstritten. Konflikte gibt es unter anderem um Hoheitsrechte in der Ägäis und um die Ausbeutung möglicher Erdgasvorkommen in der Region.

Diese Nachricht wurde am 21.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.