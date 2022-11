Naher Osten

Türkische Artillerie feuert in Richtung der Kurdenmiliz YPG in der nordsyrischen Region Afrin (Archivfoto). (AP/dpa)

Das Verteidigungsministerium in Ankara erklärte, man habe Stützpunkte der syrischen Kurdenmiliz YPG und der verbotenen PKK beschossen, die von Terroristen für Angriffe auf die Türkei genutzt würden. Es seien 89 Ziele zerstört und eine große Zahl an Terroristen getötet worden. Die türkische Regierung macht kurdische Gruppen für den Bombenanschlag verantwortlich, bei dem vor einer Woche in Istanbul sechs Menschen getötet und viele verletzt wurden. YPG und PKK bestreiten, an dem Attentat beteiligt gewesen zu sein.

Die oppositionelle Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien teilte mit, bei den Angriffen seien mindestens 27 Menschen getötet worden, darunter auch mehrere syrische Soldaten.

