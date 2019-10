Der französische Außenminister Le Drian hat seine EU-Amtskollegen aufgefordert, die syrische Offensive in Nordsyrien zu verurteilen. Vor Beginn eines Treffens in Luxemburg forderte Le Drian, ein Waffenembargo gegen Ankara zu verhängen. Deutschland plädiert bisher für eine Einschränkung der Exporte.

Le Drian betonte, die türkische Offensive werde zu einer schweren humanitären Katastrophe führen. Frankreich erwarte von dem Außenministertreffen eine gemeinsame Forderung nach einem Ende des Angriffs und eine einheitliche Position zu Waffenexporten an die Türkei. Zudem sollten die USA ein Treffen der internationalen Anti-IS-Koalition einberufen. Bundesaußenminister Maas betonte, es sei wichtig mit der Türkei im Dialog zu bleiben. Man werde sich aber weitere Maßnahmen vorbehalten müssen.

Asselborn warnt vor Bündnisfall

Der luxemburgische Außenminister Asselborn warnte davor, dass der türkische Einmarsch in Nordsyrien die NATO-Staaten in den Krieg hineinziehen könnte. Asselborn sagte im Bayerischen Rundfunk, man stelle sich vor, Syrien oder Alliierte von Syrien schlügen zurück. Der Beistandspakt bedeute, dass alle NATO-Länder einspringen müssten, um der Türkei zu helfen.



Der Linken-Abgeordneten Dagdelen kritisierte die deutsche Haltung zu Rüstungsausfuhren. Sie sagte im Deutschlandfunk, sie würde sich ein generelles Exportverbot wünschen. So könnte ein klares Zeichen gesetzt werden, dass man nicht gewillt sei, einen Nato-Partner bei einem völkerrechtswidrigen Angriff zu unterstützen.

Kurden kooperieren mit Assad-Truppen

Nach einer Vereinbarung mit kurdischen Einheiten in Nordsyrien übernahmen syrische Regierungstruppen die Kontrolle über die Stadt Tel Tamer. Die Regierung in Damaskus hatte zuvor erklärt, die Streitkräfte sollten der türkischen Aggression entgegentreten.



In der Region wurden gestern bei einem türkischen Luftangriff auf einen Konvoi mit Zivilisten und ausländischen Journalisten Berichten zufolge zehn Menschen getötet. Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte, ereignete sich der Angriff in der Ortschaft Ras al-Ain. Eine französische Journalistin teilte im Kurznachrichtendienst Twitter mit, sie sei in dem Konvoi gewesen. Ihrem Team gehe es gut, doch Kollegen seien tot.