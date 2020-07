In Österreich stehen Innenminister Karl Nehammer und Integrationsministerin Susanne Raab nach Morddrohungen von türkischen Nationalisten unter verstärktem Personenschutz.

Beide werden nach Presseberichten nun rund um die Uhr von Spezialeinheit "Cobra" der österreichischen Polizei bewacht. Der Verfassungsschutz hat dies nach Einschätzung der Gefahrenlage empfohlen. Innenminister Nehammer meinte, für ihn beginne damit ein neues und unangenehmes Leben. Aber die österreichische Regierung lasse sich nicht von potenziellen Gewalttätern einschüchtern.

Ausschreitungen in der vergangenen Woche

Hintergrund sind Vorkommnisse aus der vergangenen Woche im Wiener Bezirk Favoriten. Bei Demonstrationen von Kurden und Linken war es dort zu tätlichen Auseinandersetzungen mit türkischen Nationalisten gekommen. Beteiligt waren auch Anhänger der sogenannten "Grauen Wölfe", einer als rechtsextrem eingeschätzten Bewegung.

Spannungen zwischen Wien und Ankara

Die Ereignisse haben auch einem diplomatischen Schlagabtausch zwischen Österreich und der Türkei ausgelöst. Ankara hatte die Kurden-Demo in Wien kritisiert und auf eine Beteiligung der verbotenen PKK verwiesen. Das österreichische Außenministerium wiederum verwahrte sich dagegen, Demonstranten als Unterstützer von Terrororganisationen zu bezeichnen. Das Recht auf Versammlung- und Meinungsfreiheit sei in Österreich ein hohes Gut. Die beiden Länder bestellten wechselseitig die Botschafter ein.

Was in Wien geschah

Nach Angaben der österreichischen Behörden hatten nationalistische Türken am Mittwoch vergangener Woche Teilnehmer einer angemeldeten Kurdendemonstration provoziert. Daraufhin sei eine Schlägerei ausgebrochen. Bei kurdischen Protesten an den Tagen darauf gab es weitere Zusammenstöße mit türkischen Gegendemonstranten. Mehrere Menschen wurden verletzt, darunter auch Polizisten. Die "Grauen Wölfe" sind auch in Deutschland aktiv. Ende 2017 sprach die Bundeszentrale für politische Bildung von der "größten rechtsextremen Organisation" hierzulande.