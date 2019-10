Der SPD-Fraktionsvorsitzende Mützenich fordert, den türkischen Präsidenten Erdogan wegen der Militäroffensive in Nordsyrien vor dem Internationalen Strafgerichtshof anzuklagen.

Mützenich sagte der "Welt am Sonntag", Erdogan führe einen Angriffskrieg und handele damit klar völkerrechtswidrig. Zwar habe die Türkei nicht das Statut zur Gründung des Gerichtshofs unterzeichnet, doch hätte eine Anklage Wirkung auf internationaler diplomatischer Ebene.



In mehreren deutschen Großstädten waren gestern zehntausende Menschen gegen die türkische Militäroffensive auf die Straße gegangen. Kundgebungen unter anderem in Köln, Berlin, Hamburg, Frankfurt und Hannover blieben friedlich. In Stuttgart kam es dagegen zu Auseinandersetzungen zwischen Teilnehmern und der Polizei.