Die kurdische Miliz YPG in Syrien haben die Regierung von Staatschef Assad um militärischen Beistand gebeten. Um eine drohende türkische Militäroffensive im Norden des Landes abzuwehren, solle die Regierung in Damaskus Truppen in die von ihnen kontrollierten Gebiete verlegen, forderten Vertreter der Miliz. Die syrische Armee meldete kurz darauf, sie sei bereits in der Stadt Manbidsch einmarschiert.

US-Präsident Trump hatte vergangene Woche angekündigt, eigene Truppen aus Syrien abzuziehen. Diese hatten mit den kurdischen Milizen zusammengearbeitet. Der türkische Präsident Erdogan drohte daraufhin, die YPG-Miliz aus dem Norden Syriens zu vertreiben.

Russland plant neuen Gipfel Anfang Januar

Die russische Regierung kündigte an, Anfang Januar eine weitere Gesprächsrunde zum Syrien-Krieg einzuberufen. An dem Dreier-Gipfel sollen neben Staatschef Putin der iranische Präsident Ruhani und sein türkischer Kollege Erdogan teilnehmen. Die Friedensgespräche laufen bereits seit zwei Jahren, beim letzten Treffen im September waren erhebliche Differenzen über die Zukunft der syrischen Region Idlib aufgetreten. Ein Waffenstillstand, der für die Provinz vereinbart worden war, wurde immer wieder gebrochen.