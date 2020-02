In Düsseldorf hat es einen weiteren Zwischenfall mit einer Maschine der türkischen Fluglinie "Pegasus" gegeben.

Weil ein Reifen in Brand geraten war, mussten die 163 Insassen das Flugzeug nach der Landung zur Sicherheit über die Notrutschen verlassen. Alle Passagiere blieben unverletzt.



Zuletzt war eine Maschine der Pegasus-Airline in Istanbul nach der Landung von der Rollbahn abgekommen, auseinandergebrochen und in Brand geraten. Drei Menschen starben, 179 wurden verletzt. Anfang Januar war ein Flugzeug derselben Gesellschaft während einer Landung in Istanbul ebenfalls von der Rollbahn abgekommen.