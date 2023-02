Das deutsche Konsulat in Instanbul in der Türkei. (IMAGO / ecomedia/robert fishman)

Innenminister Süleyman sagte, diese Länder wollten die Tourismusbranche der Türkei ruinieren. Die Schließungen seien exakt an dem Tag erfolgt, als die türkische Regierung ihr Ziel formuliert habe, 60 Millionen Urlauber für das Land zu gewinnen. Wörtlich sprach Süleyman von einem "psychologischen Krieg gegen die Türkei".

Unter anderem das türkische Generalkonsulat in Istanbul war gestern wegen eines erhöhten Anschlagsrisikos geschlossen geblieben. Das Auswärtige Amt verwies in seiner Begründung auf die angespannte Situation nach der öffentlichen Verbrennung eines Korans in Stockholm durch einen Rechtsextremisten.

