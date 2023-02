Erdbebenregion

Zerstörungen in der türkischen Stadt Kahramanmaras. (Ahmet Akpolat/DIA/AP/dpa)

Das türkische Stadtplanungsministerium teilte in Ankara mit, dass die Trinkwasserinfrastruktur in allen elf betroffenen Provinzen zu 98 Prozent wieder intakt sei. Insgesamt seien 79 Anlagen wie Reservoirs, und Pumpstationen sowie viele Wasserleitungen repariert worden. Lediglich in einigen besonders stark zerstörten Orten gebe es noch Probleme.

Bei dem Beben im Süden der Türkei und im Norden Syriens kamen nach bisherigen Angaben insgesamt fast 47.000 Menschen ums Leben; 41.000 davon auf türkischem Gebiet.

