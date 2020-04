Der Chef der türkischen Religionsbehörde Diyanet, Erbas, hat mit Äußerungen über Homosexualität für Aufregung gesorgt.

Erbas hatte zu Beginn des Fastenmonats Ramadan in einer Predigt gesagt, Homosexualität bringe Krankheiten mit sich und ließe Generationen verrotten. Er kritisierte zudem Ehebruch und das Zusammenleben unverheirateter Paare. Die Anwaltskammer in Ankara warf Erbas daraufhin vor, einen Teil der Menschheit mit Hass herabzuwürdigen. Nun muss sich die Anwaltskammer wiederum wegen ihrer Kritik an Erbas mit der Oberstaatsanwaltschaft auseinandersetzen. Diese leitete Ermittlungen ein, da die Anwaltskammer religiöse Werte beschmutzt habe.



Die Diyanet steht in engem Kontakt zum deutschen Islamverband Ditib. Die Verbindungen hatten zuletzt immer wieder für Kritik gesorgt.