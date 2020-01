In der Diskussion um drei geplante türkische Schulen in Deutschland ruft Gökay Sofuoğlu zu mehr Besonnen- und Gelassenheit auf. Es gebe auch Dutzende russische Schulen in Deutschland oder etwa Schulen getragen von Vereinen, die der Gülen-Bewegung nahestehen sollen, gab der Bundesvorsitzende des Vereins Türkische Gemeinde in Deutschland zu bedenken.

Wichtig sei allerdings die politische und ideologische Unabhängigkeit der drei zur Debatte stehenden türkischen Schulen, und dass Lehrpläne und Schulaufsicht bei den deutschen Bundesländern lägen. "Es muss genau überprüft werden, welche Unterrichtsinhalte diese Schulen haben werden und welcher Aufsicht sie unterstehen."

(dpa / Bernd von Jutrczenka)Türkei will Schulen in Deutschland gründen

Ankara wünscht sich türkische Schulen in Deutschland, so wie es deutsche Schulen in der Türkei gibt. Bildungspolitiker aus Bund und Ländern sind skeptisch. Sie warnen vor noch stärkerer Einflussnahme Ankaras auf hier lebende Türken.

Vertrauen sei im deutsch-türkischen Verhältnis gerade Mangelware, sagte Sofuoğlu im Dlf. Er nimmt die Debatte über türkische Schulen in Deutschland zum Anlass, um insgesamt mehr Türkischunterricht an deutschen Schulen zu fordern.

Sofuoğlu wünscht sich mehr Türkisch als zweite Fremdsprache an Schulen

Türkisch sei die zweitgrößte Sprache im Land, sagt der Bundesvorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland e.V. und wünscht sich eine Aufwertung als zweite Fremdsprache im Unterricht. "Es ist, glaube ich, eine gute Grundlage, jetzt mal darüber zu diskutieren, ob dieser Bedarf da ist - unabhängig davon, wie skeptisch man den Schulen gegenübersteht, die ja jetzt gerade von Erdogan in Deutschland geplant sind."

Am Freitag war bekannt geworden, dass die Bundesrepublik, die selbst drei deutsche Schulen in der Türkei fördert, mit Ankara über drei türkische Schulen in Berlin, Köln und Frankfurt/Main verhandelt. In diesen Städten gibt es besonders viele Menschen mit türkischen Wurzeln.