Die Kurdische Gemeinde Deutschland lehnt die geplante Gründung türkischer Schulen in deutschen Städten ab.

Die Schulen würden sich vornehmlich an türkische Kinder richten, sagte der Generalsekretär der Organisation, Basar. Ein solches Unterfangen wiederspreche dem Geist der Begegnung und des Dialogs der Kulturen im Schulalltag. Er rechne nicht damit, dass an den türkischen Auslandsschulen politische Neutralität gewahrt werde.



Die Türkei verhandelt derzeit mit der Bundesregierung über die Gründung von drei Schulen in Berlin, Köln und Frankfurt am Main. Ein Abkommen soll den rechtlichen Rahmen regeln - analog zu den drei deutschen Auslandsschulen in Ankara, Istanbul und Izmir.