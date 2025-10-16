Leichen von Hamas-Geiseln

Auch türkische Spezialisten helfen bei der Suche nach Hamas-Leichen im Gaza. (Abdel Kareem Hana/AP/dpa)

Rund 80 Experten der Katastrophenschutzbehörde Afad seien bereits vor Ort, hieß es aus dem Verteidigungsministerium in Ankara. Israel fordert von der militant-islamistischen Hamas die Übergabe der sterblichen Überreste von allen 28 toten Geiseln. Bisher wurden neun Tote übergeben. Der Hamas zufolge ist wegen der Zerstörungen im Gazastreifen schweres Gerät erforderlich, um weitere Leichen zu bergen.

Weiterhin nicht geöffnet ist der Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten. Nach Aussage des israelischen Außenministers Saar soll dies voraussichtlich am Sonntag geschehen. Die UNO und das Rote Kreuz verlangen, dass alle Übergänge in den Gazastreifen für Hilfslieferungen geöffnet werden. Von Seiten der Vereinten Nationen hieß es am Abend, Israel habe bewilligt, dass

200.000 Tonnen an Hilfsgütern in den Gazastreifen gebracht werden könnten.

Diese Nachricht wurde am 16.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.