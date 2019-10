Türkischer Angriff in Syrien

Die EU hat die Militäroffensive der Türkei in Syrien verurteilt. Der Angriff untergrabe die Stabilität und Sicherheit in der gesamten Region, erklärten die EU-Außenminister nach ihrem Treffen in Luxemburg. Das führe dazu, dass mehr Zivilisten vertrieben würden und der Zugang für humanitäre Hilfe erheblich erschwert werde.

Luxemburgs Außenminister Asselborn äußerte sich zuversichtlich, dass ein europäisches Waffenembargo zustande komme. Details dazu müssten die einzelnen Mitgliedsländer allerdings noch ausarbeiten. Nato-Generalsekretär Stoltenberg warnte davor, den Bündnispartner Türkei wegen der Militäroffensive im Norden Syriens vollständig zu isolieren. Die Türkei sei wichtig für das Verteidigungsbündnis. Im Kampf gegen die Terrormiliz IS hätten Länder der Nato türkische Militärstützpunkte und Infrastruktur nutzen können. Der aktuelle Konflikt drohe nun, die Einigkeit der Nato zu gefährden.



Unterdessen befürwortete der türkische Präsident Erdogan das Vorhaben der USA, weitere Truppen aus Nordsyrien abzuziehen. Bereits vergangene Woche verlegten die Vereinigten Staaten einen Teil ihrer Armee aus der Region. Beobachter kritisierten, dass dies die türkische Militäroperation erst ermöglicht habe.



Laut der UNO flohen bisher 100.000 Menschen vor den Kämpfen. Die WHO spricht von bis zu 200.000 Flüchtlingen.