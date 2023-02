Die türkische Botschaft in Berlin. (picture alliance / dpa / Jörg Carstensen)

In solch schwierigen Zeiten sei es gut zu wissen, dass man sich auch auf seine Freunde in Europa uneingeschränkt verlassen könne, sagte er der Funke-Mediengruppe. Dass auch Griechenland schneller als die meisten Staaten Hilfe zugesagt habe, bedeute dem türkischen Volk sehr viel, führte Şen aus. Die NATO-Partner Griechenland und Türkei streiten seit Jahren um den Status griechischer Inseln in der Ägäis.

Zurzeit braucht die Türkei laut Şen vor allem spezialisierte Hilfsteams, die sich an Such- und Rettungsmaßnahmen beteiligen können. Noch hoffe man, Verschüttete retten zu können, betonte der Botschafter. Nötig seien aber auch Zelte, Winterkleidung, Decken und Schlafsäcke sowie Medikamente, Generatoren und Heizungen.

Diese Nachricht wurde am 08.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.