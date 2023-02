Die türkische Botschaft in Berlin. (picture alliance / dpa / Jörg Carstensen)

In solch schwierigen Zeiten sei es gut zu wissen, dass man sich auch auf seine Freunde in Europa uneingeschränkt verlassen könne, sagte er der Funke-Mediengruppe. Dass auch Griechenland schneller als die meisten Staaten Hilfe zugesagt habe, bedeute dem türkischen Volk sehr viel, führte Şen aus. Die NATO-Partner Griechenland und Türkei streiten seit Jahren um den Status griechischer Inseln in der Ägäis.

