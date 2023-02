Die türkische Botschaft in Berlin. (picture alliance / dpa / Jörg Carstensen)

In solch schwierigen Zeiten sei es gut zu wissen, dass man sich auch auf seine Freunde in Europa uneingeschränkt verlassen könne, sagte er der Funke-Mediengruppe. Zurzeit brauche die Türkei vor allem spezialisierte Hilfsteams, die sich an Such- und Rettungsmaßnahmen beteiligen könnten. Noch hoffe man, Verschüttete zu retten, betonte der Botschafter. Nötig seien aber auch Zelte, Winterkleidung, Decken und Schlafsäcke sowie Medikamente, Generatoren und Heizungen.

