Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Röttgen, sieht eine Mitverantwortung der Europäer für die Situation in Syrien.

Der CDU-Politiker sagte im Deutschlandfunk, das Desaster des Syrienkrieges sei auch ein Desaster europäischer Außenpolitik. Jahrelang habe sich die EU nicht in dem Land engagiert. Man müsse endlich verstehen, dass es dort auch um die eigenen Sicherheitsinteressen gehe. Röttgen rechnet "definitiv" mit einem baldigen Einmarsch der Türkei in Nordsyrien. Im ZDF nannte er ein solches militärisches Eingreifen "eindeutig völkerrechtswidrig".



Nach dem Abzug der US-Soldaten will die Türkei ihre Offensive laut eines Sprechers von Präsident Erdogan in Kürze starten. Erdogan hatte wiederholt damit gedroht, gegen die kurdische Miliz YPG vorzugehen.