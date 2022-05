Zudem gab es einen Verletzten. Seit Dienstag kamen in der Region insgesamt sieben türkische Soldaten ums Leben. Die türkische Armee geht in zahlreichen Einsätzen in der Türkei selbst, in Syrien und im Irak gegen die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans vor. Die PKK wird von Ankara und den westlichen Alliierten als terroristische Vereinigung eingestuft.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.