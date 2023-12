Fans der türkischen Fußballmannschaft Galatasaray (Archivbild). (dpa / picture-alliance / Str)

Staatlichen Medienberichten zufolge weigerten sich die beiden Istanbuler Vereine Galatasaray und Fehnerbace, zur Begegnung in Riad anzutreten. Auslöser sei gewesen, dass Behörden in Saudi-Arabien den Mannschaften verboten habe, das Abbild des türkischen Staatsgründers Atatürk zu zeigen. Die beiden Vereine erklärten gemeinsam mit dem türkischen Fußball-Verband, es habe "Störungen in der Organisation" des Spiels gegeben. Es werde auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Beide Mannschaften würden noch am Abend in die Türkei zurückfliegen.

