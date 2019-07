Die Hoffnungen des türkischen Fußballklubs Trabzonspor, doch noch den Meistertitel 2011 per Klage zu bekommen, sind möglicherweise beendet.

Der internationale Sportgerichtshof CAS wies eine entsprechende Klage des Klubs ab. In den jahrelangen Rechtsstreit zwischen Trabzonspor und dem als Meister gekürten Fenerbahce Istanbul ging es um Spielmanipulationen in der Saison 2010/11, an denen drei Offizielle von Fenerbahce beteiligt gewesen sein sollen. Der türkische Verband hatte die drei Personen bestraft, nicht aber den Klub.



Trabzonspor war zuvor schon bei der FIFA vergeblich dagegen vorgegegangen. Bei seiner Begründung berief sich der CAS nicht auf inhaltliche Fragen zur Spielmanipulation, sondern darauf, dass eine Klage bei der Disziplinarkommission der FIFA rechtlich nicht möglich gewesen sei.