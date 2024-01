Der türkische Präsident Erdogan hatte die Ratifizierung zuletzt unter anderem an die Bedingung geknüpft, dass die USA F-16-Kampfjets an die Türkei liefern. Nach der Entscheidung des Parlaments muss Erdogan noch das sogenannte Beitrittsprotokoll unterschreiben.

Schweden hatte im Mai 2022 die NATO-Mitgliedschaft als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine beantragt. Ungarn ist nun das letzte verbliebene Mitgliedsland, dessen Zustimmung noch fehlt. Der ungarische Ministerpräsident Orban hatte heute erklärt , er habe seinen schwedischen Amtskollegen Kristersson zu Gesprächen eingeladen. Hintergrund der Blockade durch die Regierung in Budapest ist auch die EU-Kritik an rechtsstaatlichen Defiziten in Ungarn und die Sperre von Milliardenzahlungen an Budapest.