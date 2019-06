Es ist ein großer Erfolg für Deniz Yücel: Das Verfassungsgericht in Ankara hat die Untersuchungshaft des deutschen Journalisten in der Türkei für rechtswidrig erklärt. Zudem wird ihm Schadenersatz zugesprochen. Yücel hatte unter anderem wegen des Vorwurfs der Terroprpropaganda ein Jahr im Gefängnis gesessen.

Das Recht auf persönliche Freiheit und Sicherheit sei verletzt worden, heißt es in der im Amtsblatt des Landes veröffentlichten Entscheidung der Richter. Dem Korrespondenten der Tageszeitung "Die Welt" wurde ein Schadenersatz in Höhe von umgerechnet 3.800 Euro zugesprochen. Einen Verstoß gegen das Folterverbot, den Yücel vor dem Verfassungsgericht ebenfalls geltend gemacht hatte, erkannten die Richter allerdings nicht an.

"Nichts als Journalismus"

Yücels Anwalt Veysel Ok begrüßte das Urteil: Das Gericht habe bestätigt, dass sich sein Mandant "nichts außer Journalismus" habe zuschulden kommen lassen. Zugleich bedauerte Ok, das Urteil sei sehr spät gekommen: "Es hätte ganz andere Folgen haben können, wenn sich das Verfassungsgericht mit unserer Beschwerde befasst hätte, als mein Mandant noch in Haft war."



Yücel war im Februar 2018 freigekommen. Er hatte ein Jahr in der Türkei im Gefängnis gesessen, ohne dass zu diesem Zeitpunkt bereits eine Anklageschrift vorlag. Inzwischen läuft in Istanbul ein Prozess wegen Terrorpropaganda und Volksverhetzung gegen den Journalisten.