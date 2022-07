Debatte um Atomkraft

Hier war es noch am Netz: Das Atomkraftwerk Brokdorf in Schleswig-Holstein. (imago images/Chris Emil Janßen)

Dies wäre keine Frage von Jahren, sondern eher von wenigen Monaten oder Wochen und vor allem des politischen Willens, sagte Bühler der "Bild"-Zeitung. Die drei Meiler Brokdorf in Schleswig-Holstein, Grohnde in Niedersachsen und Gundremmingen C in Bayern zählten zu den sichersten und technisch besten, die es weltweit gebe. Nach Überzeugung des TÜV befänden sie sich in einem sicherheitstechnischen Zustand, der es möglich machen würde, sie wieder ans Netz zu nehmen.

Bislang wird in erster Linie über eine mögliche Laufzeitverlängerung der drei letzten in Deutschland noch aktiven Kernkraftwerke Emsland, Isar 2 und Neckarwestheim 2 debattiert. Nach derzeit geltendem Recht müssten sie spätestens zum Jahresende abgeschaltet werden.

Diese Nachricht wurde am 27.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.