Jedes fünfte Auto fällt wegen Mängeln bei der Tüv-Hauptuntersuchung durch.

Das geht aus dem Jahresbericht hervor, den der Verband heute in Berlin vorgestellt hat. Demnach ist die Quote erheblicher Schäden gegenüber dem Vorjahreszeitraum leicht um 0,3 Prozentpunkte gestiegen. Mit geringen Beeinträchtigungen fährt fast jedes zehnte Auto vor. Das sind 2,3 Prozentpunkte weniger als im vergangenen Jahr. Hauptsächlich führten eine defekte Beleuchtung, Öl am Motor oder Getriebe sowie verschlissene Bremsscheiben zum Verwehren der Prüfplakette. Zudem werden die Autos auf deutschen Straßen immer älter. Derzeit sind die Fahrzeuge laut Tüv durchschnittlich seit 9,5 Jahren im Betrieb.