Die Messstellen in deutschen Städten für gesundheitsschädliches Stickstoffdioxid sind vorschriftsmäßig aufgestellt.

Das ist das Ergebnis einer Untersuchung des Tüv-Rheinland, die von Bundesumweltministerin Schulze in Auftrag gegeben wurde. Demnach gab es bei 66 von 70 überprüften Messstellen keine Auffälligkeiten. Drei weitere lieferten

repräsentative Ergebnisse, obwohl die Standorte leicht von den EU-Vorschriften abwichen.



Zu hohe NO2-Werte sind der Grund für Fahrverbote von älteren Diesel-Autos, die in den Städten für einen großen Teil der Belastung verantwortlich gemacht werden. Kritiker hatten immer wieder erklärt, es werde zu streng gemessen. Schulze betonte, der Tüv-Bericht entlarve die Ablenkungsmanöver als das, was sie wirklich seien, eine unnötige Verunsicherung der Menschen.