In der russischen Tundra ist der Konzern Nornickel offenbar erneut in einen Umweltskandal verwickelt.

Nach Recherchen von Medien und der Naturschutzorganisation Greenpeace hat das Unternehmen absichtlich tausende Kubikmeter schwermetall- und säurebelastetes Abwasser aus einem Nickelwerk in einen Fluss geleitet. Die Staatsanwaltschaft hat inzwischen Ermittlungen wegen der illegalen Entsorgung giftiger Flüssigabfälle eingeleitet. Nornickel erklärte, das Abwasser sei wegen einer vollen Sickergrube falsch abgepumpt worden, es handele sich aber um zuvor geklärtes Wasser.



Ende Mai waren nahe der sibirischen Stadt Norilsk in einem Kraftwerk, das zu Nornickel gehört, rund 21.000 Tonnen Diesel aus einem defekten Tank ausgelaufen. Der Treibstoff bedroht nun ein Naturreservat in der Arktis.



Nornickel ist einer der weltgrößten Nickelproduzenten und zählt zu den größten Unternehmen Russlands.