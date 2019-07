Nach der Havarie eines Flüchtlingsboots vor der Küste Tunesiens sind weitere 38 Leichen entdeckt worden.

Damit sei die Gesamtzahl der geborgenen Toten auf 58 gestiegen, teilte der tunesische Rote Halbmond mit. In der vergangenen Woche war ein Boot mit mehr als 80 Migranten an Bord vor der tunesischen Küste untergegangen. Es hatte sich von Libyen aus auf den Weg in Richtung Europa gemacht. Nach Angaben von Helfern überlebten drei Menschen das Unglück.