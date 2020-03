Bei einem Anschlag auf die US-Botschaft in der tunesischen Hauptstadt Tunis hat es nach jüngsten Angaben drei Tote gegeben.

Das tunesische Innenministerium teilte mit, zwei Selbstmordattentäter hätten sich vor dem Gebäude in die Luft gesprengt. Ein Polizist sei getötet und mehrere weitere verwundet worden. Laut Augenzeugen hatten sich die Attentäter auf einem Motorroller der Wache am Eingang des Geländes genähert.



Die US-Botschaft in Tunis ist schwer gesichert. In Tunesien kommt es immer wieder zu Attentaten auf Sicherheitskräfte.