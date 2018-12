In Tunesien hat die Selbstverbrennung eines Journalisten Proteste ausgelöst.

In der vergangenen Nacht gab es einem Bericht der Nachrichtenagentur AFP zufolge in zwei Städten Demonstrationen. Zuvor war es nach der Beerdigung des Reporters am Montag in Kasserine im Westen des Landes zu Ausschreitungen gekommen. Die Menschen errichteten eine Barrikade und blockierten die Hauptverkehrsstraße. Die Polizei setzte Tränengas ein.



Der Journalist hatte sich aus Protest gegen die hohe Arbeitslosigkeit und die schlechte Wirtschaftslage in der Region Kasserine angezündet. In einem Video hatte er gesagt, er wolle eine Revolution starten.



Die Selbstverbrennung eines tunesischen Gemüsehändlers hatte Ende 2010 den sogenannten Arabischen Frühling ausgelöst und im Januar 2011 zum Sturz des langjährigen Machthabers Ben Ali geführt. In der Folge kam es auch in Ägypten, Libyen, Jemen, Bahrain und Syrien zu Protesten.