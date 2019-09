In Tunesien haben Präsidentenwahlen stattgefunden.

Am Abend begann die Auszählung der Stimmen, mit Ergebnissen ist morgen zu rechnen. Unter den 26 Kandidaten gab es keinen klaren Favoriten, was eine Stichwahl wahrscheinlich macht. Die Wahl in Tunesien war nach dem Tod von Präsident Essebsi um zwei Monate vorgezogen worden.



Tunesien gilt als einziges Land, das nach den Umbrüchen des Arabischen Frühlings 2011 eine demokratische Entwicklung genommen hat. Die elf Millionen Einwohner leiden jedoch unter einer Wirtschaftskrise mit hoher Inflationsrate.