Im Zentrum der tunesischen Hauptstadt Tunis sind bei zwei kurz aufeinander folgenden Explosionen mindestens ein Mensch getötet und neun weitere verletzt worden.

Ein Polizist starb im Krankenhaus, nachdem sich ein Selbstmordattentäter in der Nähe der französischen Botschaft in die Luft gesprent hatte. Unmittelbar danach gab es eine Explosion vor einer Polizeistation im Stadtzentrum. Die Angriffe galten offenbar gezielt den Sicherheitskräften. - Das Auswärtige Amt in Berlin rief dazu auf, die betroffenen Gegenden in Tunis zu meiden. Es werde ein terroristischer Hintergrund vermutet, hieß es.