In Tunesien ist ein deutsch-tunesischer Gesandter der Vereinten Nationen festgenommen worden.

Die tunesische Justiz bestätigte dem Evangelischen Pressedienst, dass die Staatsanwaltschaft ein Verfahren gegen Moncef Kartas eingeleitet habe. Nach Angaben des tunesischen Innenministeriums wird gegen ihn wegen Spionagevorwürfen ermittelt.



Wie das Auswärtige Amt mitteilte, bemüht sich die deutsche Botschaft in Tunis derzeit um konsularischen Zugang zu Kartas und um Aufklärung. Der Diplomat ist Mitglied der UNO-Expertenkommission, die das Waffenembargo gegen Libyen untersucht. Nach Medienberichten sollte er in Tunis an einem Treffen der Arabischen Liga zu dem Thema teilnehmen. Im Rahmen seiner Mission genießt Kartas diplomatische Immunität.