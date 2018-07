Die tunesische Justiz entscheidet voraussichtlich heute über ihr weiteres Vorgehen im Fall des aus Deutschland abgeschobenen Islamisten Sami A.

Er steht in seinem Heimatland unter Terrorverdacht. Deshalb wird die dortige Justiz möglicherweise selbst Anklage erheben. Das würde seine Rückführung nach Deutschland erschweren. Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen fordert, dass er wieder in die Bundesrepublik gebracht wird. Die Abschiebung vor zwei Wochen war erfolgt, obwohl noch eine Entscheidung des Gerichts hätte abgewartet werden müssen. Seitdem ist Sami A. in Tunesien in Gewahrsam.

