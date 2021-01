Im Zentrum der tunesischen Hauptstadt Tunis sind Sicherheitskräfte erneut mit Tränengas gegen Demonstrierende vorgegangen.

Der Protest richtete sich gegen die Politik der Regierung von Ministerpräsident Mechichi. Nach Angaben lokaler Medien skandierten die Menschen unter anderem den zentralen Slogan des arabischen Frühlings vor rund zehn Jahren "Das Volk will den Sturz des Regimes". Bereits in den vergangenen Tagen hatte es in mehreren Regionen des nordafrikanischen Landes Proteste gegeben. Tunesien steckt in einer schweren Wirtschaftskrise, die unter anderem zu steigenden Preisen und einer höheren Arbeitslosigkeit geführt hatte.



In einer Rede räumte Mechichi am späten Abend ein, der Unmut der Menschen sei angesichts der Krise berechtigt. Gegen Gewalt und Chaos allerdings werde der Staat "mit aller Macht des Gesetzes" vorgehen.

