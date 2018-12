Nach der Selbstverbrennung eines Journalisten in Tunesien hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen.

Der 18-Jährige stammt Angaben des Innenministerium aus der westlich gelegenen Stadt Kasserine, wo der Journalist am Montag starb. Dem Festgenommenen werde eine Beteiligung vorgeworfen. Der Journalist hatte kurz vor seinem Tod ein Video im Internet veröffentlicht, in dem er sich über die hohe Arbeitslosigkeit und Armut beklagt und angibt, durch seine Selbstverbrennung eine "Revolution" auslösen zu wollen. Auf den Bildern ist den Behörden zufolge ein zweiter Mann zu hören, der dem Reporter diese Worte womöglich diktierte.



In mindestens zwei Städten war es nach der Selbstverbrennung zu Protesten und Zusammenstößen mit Sicherheitskräften gekommen. Laut Innenministerium gab es 18 Festnahmen.