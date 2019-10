In Tunesien hat der parteilose Verfassungsrechtler Saied die Präsidentschaftswahl gewonnen.

Der 61-jährige emeritierte Juraprofessor habe 72,71 Prozent der Stimmen bekommen, teilte die Wahlbehörde mit. Vor allem junge Tunesier unterstützten Saied: Rund 90 Prozent der 18- bis 25-Jährigen wählten ihn. Regierungschef Chahed bezeichnete die Wahl Saieds wörtlich als "eine Art Referendum gegen die Korruption". Tunesien habe der Welt gezeigt, wie ein friedlicher Übergang möglich sei, sagte Chahed. Hauptthema in Saieds Wahlkampf waren Maßnahmen gegen die Korruption im Land. Kritiker werfen ihm auf der anderen Seite erzkonservative Positionen in Bezug auf die Todesstrafe, auf Homosexualität und die Gleichberechtigung von Mann und Frau vor.



Der Präsident hat im politischen Systems Tunesiens nur eingeschränkte Befugnisse. Allerdings gibt er die Leitlinien der Außen- und Sicherheitspolitik vor. Die politische Macht liegt größtenteils beim Regierungschef. Saied hatte immer wieder betont, auch als Präsident parteiunabhängig bleiben zu wollen.



Bei der vorangegangenen Parlamentswahl hatten die etablierten tunesischen Parteien viele Wählerstimmen eingebüßt. Das neue Parlament in Tunis wird künftig von sieben Parteien und insgesamt 37 einzelnen Abgeordneten gebildet.