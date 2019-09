Der langjährige tunesische Präsident Ben Ali ist tot.

Wie sein Anwalt bestätigte, starb der 83-Jährige in seinem Exil in Saudi-Arabien. Ben Ali war von 1987 bis 2011 Staatschef in Tunesien und hatte das Land autokratisch regiert, bevor er im Zuge des arabischen Frühlings gestürzt wurde und ins Exil floh.