Bundesentwicklungsminister Müller will Tunesien bei der Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit unterstützen.

Bei seinem heutigen Besuch in dem nordafrikanischen Land ist die Unterzeichnung von Kooperationsabkommen mit sieben Unternehmen geplant. Vor seinem Abflug sagte Müller, in den vergangenen Jahren habe es ermutigende Zeichen gegeben. So hätten sich 270 deutsche Unternehmen in Tunesien engagiert und 60.000 Stellen geschaffen. Der Minister betonte, wenn junge Menschen Arbeitsplätze fänden, kämen sie nicht als Migranten über das Meer nach Europa.