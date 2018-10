Die tunesischen Behörden haben die mutmaßliche Selbstmordattentäterin von Tunis identifiziert.

Den Behörden zufolge handelte es sich um eine 30-jährige arbeitslose Hochschulabsolventin, die nie als Extremistin aufgefallen sei. Die Frau hatte sich gestern in einer belebten Geschäftsstraße von Tunis in die Luft gesprengt. 15 Polizisten und zwei Jugendliche wurden verletzt.



Es war der erste Anschlag seit drei Jahren in der tunesischen Hauptstadt.