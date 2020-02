Das Parlament in Tunesien hat einer neuen Koalitionsregierung zugestimmt.

Es gab 129 Ja- und 77 Nein-Stimmen. Ministerpräsident Fakhfakh, der im vergangenen Monat von Präsident Saied ernannt wurde, hatte Parteien aus dem gesamten politischen Spektrum in sein Kabinett geholt. Auch die gemäßigte islamistische Ennahda-Partei unterstützte Fakhfakh.



Die Wahlen im Oktober führten zu einem Parlament, in dem keine Partei mehr als ein Viertel der Sitze gewann. Ein früherer Versuch, eine Regierung zu bilden, wurde im Januar von der Volksvertretung in Tunis abgelehnt. - Tunesien leidet unter großen wirtschaftlichen Problemen; Arbeitslosigkeit, Inflation und Staatsdefizit sind hoch.