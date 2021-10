Tunesien hat eine neue Regierung.

Das Kabinett von Premierministerin Bouden wurde von Präsident Saïed vereidigt. Erstmals steht in der Geschichte des nordafrikanischen Landes eine Frau an der Spitze der Regierung. Insgesamt sind zehn leitende Positionen mit Frauen besetzt, darunter auch das Justizressort. Bouden erklärte in ihrer Antrittsrede, der Kampf gegen Korruption werde zum wichtigsten Vorhaben ihrer Regierung. Zudem wolle sie den Lebensstandard erhöhen und das Vertrauen der Menschen in den Staat wiederherstellen.



Vor knapp drei Monaten war die vorherige Regierung entmachtet worden. Präsident Saïed hatte den Regierungschef mit Hilfe eines Notstandsartikels der Verfassung abgesetzt und die Exekutivgewalt übernommen. Die bis dahin regierende Ennahdha-Partei warf dem Präsidenten daraufhin einen Staatsstreich vor. In der Bevölkerung kam es zu Protesten.

Diese Nachricht wurde am 11.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.