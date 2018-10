Bei einem Selbstmordanschlag in der tunesischen Hauptstadt Tunis sind mindestens neun Menschen verletzt worden.

Medienberichten zufolge sprengte sich eine Frau im Zentrum in der Nähe einer Polizeistreife in die Luft. Das Innenministerium sprach von einem Terrorattentat.



Zuletzt waren in Tunesien im November 2015 bei einem Anschlag auf einen Bus der Präsidentengarde zwölf Menschen und der Attentäter getötet worden. Im gleichen Jahr hatte es einen Anschlag an einem Touristenstrand in Sousse und im Bardo-Museum in Tunis gegeben. Dabei wurden knapp 60 Menschen getötet.