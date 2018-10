Tunesiens Präsident Essebsi hat den Selbstmordanschlag in der Hauptstadt Tunis mit mindestens 20 Verletzten als Tragödie bezeichnet.

Am Rande eines Berlin-Besuchs räumte er ein, dass der Terrorismus noch nicht besiegt sei. Die islamistische Ennahda-Partei sprach von einem feigen Anschlag und rief die Tunesier dazu auf, sich gegen Terrorismus zu vereinen.



Gestern hatte sich eine 30-jährige Frau in einer belebten Geschäftsstraße neben einem Polizeifahrzeug in die Luft gesprengt. Sie war weder polizeilich bekannt noch wurde ein Bekennerschreiben gefunden. Es war der erste Anschlag in Tunis seit drei Jahren.



Das Auswärtige Amt in Berlin aktualisierte nach der Tat seine Sicherheitshinweise für Reisende in das Land. Demnach ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen. Touristen sollten besondere Vorsicht walten lassen, den Anschlagsort weiträumig meiden und die Anweisungen der Sicherheitskräfte befolgen, hieß es.