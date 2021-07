In Tunesien hat Präsident Saïed mit der Bildung einer neuen Regierung begonnen.

Er ernannte den Politiker Gharsallaoui zum Innenminister. Zuvor hatte Saïed die Spitzen weiterer Institutionen ausgetauscht. So muss auch der Chef des staatlichen Fernsehsenders Wataniya seinen Posten räumen. Insgesamt wurden bereits 24 hohe Regierungsbeamte entlassen. Zugleich kündigte Saïed eine Anti-Korruptions-Offensive an, die sich gegen 460 Geschäftsleute richtet.



Saïed betonte, er wolle die tunesische Verfassung umsetzen und inerhalb von 30 Tagen einen neuen Regierungschef ernennen. Es sei ihm wichtig, Rechte und Freiheiten des Landes zu wahren. Der tunesiche Präsident liefert sich seit Monaten einen Machtkampf mit der islamisch-konservativen Ennahdha-Partei. Diese spricht von einem Putsch im Zusammenhang mit der Entmachtung der bisherigen Regierung, die Saïed am Wochenende veranlasst hatte.

