In Tunesien hat Präsident Saied die Suspendierung des Parlaments verlängert.

Er habe ein entsprechendes Dekret bis auf Weiteres erlassen, teilte die tunesische Präsidentschaft mit. Zudem bleibe die Immunität sämtlicher Abgeordneter aufgehoben. Saied werde in den kommenden Tagen eine Ansprache an das tunesische Volk halten. Wie lange die Arbeit des Parlaments ausgesetzt bleibt, wurde zunächst nicht bekannt.



Saieds Kritiker warfen ihm einen Putsch vor, nachdem er im Juli mit der Entmachtung der Regierung und der Suspendierung des Parlaments eine Verfassungskrise in Tunesien ausgelöst hatte. Zudem wurden mehrere Kritiker des Präsidenten festgenommen oder unter Hausarrest gestellt. International löste Saieds das Vorgehen Sorge aus.

Diese Nachricht wurde am 24.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.